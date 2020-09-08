الزراعة تكشف عن وجود بطاطا غير عراقية في السوق بالرغم من منعها

2020/09/08 | 19:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشفت وزارة الزراعة عن تهريب محصول البطاطا إلى العراق من عدة دول بعد قرارها بمنع استيراده نتيجة وفرته محليا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الكميات المنتجة من محصول البطاطا تكفي للاستهلاك اليومي للمواطن العراقي، مشيراً الى ان الكميات المهربة من هذا المحصول تؤثر على المنتج المحلي.





ودعا النايف هيأة المنافذ الحدودية وقيادة العمليات ودائرة الجريمة الاقتصادية في جهاز الامن الوطني ودائرة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية الى تشديد اجراءات المنع لهذا المحصول ومتابعة المتسرب منها الى الاسواق المحلية ومحاسبة مروجيها وفق الاطر القانونية من اجل حماية المنتج المحلي وتشجيع منتجي البطاطا على زيادة انتاجيته.





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