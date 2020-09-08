الكهرباء: ربط الكهرباء مع دول الجوار سيعود بفائدة كبيرة

2020/09/08 | 19:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداكدت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن الربط الكهربائية مع دول الجوار ليس لشراء الطاقة، مبينة أنه سيعود بفوائد اقتصادية للعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في حديث لوكالة شفق نيوز واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن "الربط الكهربائي بالنسبة للعراق والوزارة سواء مع دول الخليج او الاردن او حتى مع تركيا يعتبر من المشاريع الاستراتيجية"، مبيناً أن "الغاية منه ليس لشراء الطاقة الكهربائية وإنما خلق موثوقية واستقرارية كبيرة للشبكة الكهربائية".

واضاف موسى أن "الربط سوف يجعل هناك أكثر من مصدر للطاقة ويعود بالمنفعة للطرف المورد او المصدر لها، كما سيعود على العراق بفوائد اقتصادية حيث ان العراق بفضل هذا الربط سيكون ممرا للطاقة من والى شرق آسيا ودول شرق أوروبا، فضلا عن الفوائد الفنية التي من الممكن أن تخدم الشبكة والمنظومة بشكل عام".

وكان العراق قد اتفق في وقت سابق من هذا الشهر مع شركة (جنرال إلكتريك) للشروع بإنشاء خط الربط الكهربائي مع الاردن ومن ثم الى شبكة النقل المصرية.

ووقع العراق اتفاقية في أيار 2020 مع هيئة الربط الخليجي تنص على تزويد محافظة البصرة بـ(500) ميغاوات كمرحلة اولى، فيما بين العراق انه اكمل 80% من هذه الالتزامات.

وجددت والولايات المتحدة والحكومة العراقية ومجلس التعاون الخليجي، مطلع الشهر الجاري، دعمهم الكامل لمشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج، وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها إن واشنطن "ملتزمة بتسهيل هذا المشروع وتقديم الدعم عند الحاجة".

فيما بحث وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي مع السفير التركي فاتح يلدز في ايار 2020 الربط المشترك بين البلدين لمنظومة الطاقة الكهربائية، مشيرا الى اهمية الربط في خلق سوقا تجاريا واعدا، يعمل على تحريك تجارة الطاقة بين البلدان المجاورة بشكل عام.

ويعاني العراق من ازمة حقيقية في توفير الطاقة الكهربائية على الرغم من الاموال الكبيرة التي أنفقت على هذا القطاع ، مما يدفع المواطن يستعين بالمولدات الاهلية لسد العجز في الكهرباء.

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