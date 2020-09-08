كتلة التغيير في مجلس النواب تجمد علاقاتها مع قيادة الحركة

2020/09/08 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/ اعلنت كتلة التغيير في مجلس النواب ، تجميد علاقاتها مع المجلس الوطني للحركة على خلفية مواقف الأخير الداعمة لسياسات حكومة الإقليم المالية والادارية.وقالت الكتلة في بيان لها اليوم، إنها قررت تجميد علاقاتها مع المجلس الوطني وتعليق كافة الاتصالات معه، مبدية استعداد أعضاء الكتلة للاستقالة في حال واصلت قيادة الحركة دعم سياسات حكومة الإقليم في التغاضي عن حقوق المواطنين ورواتب الموظفين المتأخرة.وأضافت الكتلة أنها "تؤكد موقفها الثابت بشأن وجوب انسحاب الحركة من حكومة الإقليم ، لانها حكومة عاجزة عن تلبية أبسط المتطلبات المعيشية للمواطنين" ./ انتهى

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