مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية ويصدر عددا من القرارات

2020/09/08 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وناقش خلالها جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول اعمالها واصدر قرارات بشأنها.ووجّه الكاظمي ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل، تخصص لمناقشة موازنة 2020".كما وجّه "الجهات المختصة بتعجيل العمل في مشروع الحكومة الالكترونية، ومعالجة الاشكالات التي تواجهها باسرع وقت ممكن، وإعداد تقرير متكامل عن الاجراءات المتخذة يقدم في الاسبوع المقبل، ومراحل العمل وتشخيص الوزارات المتلكئة بهذا الشأن، واسباب التلكؤ".وقدّم وزير الصحة والبيئة ، خلال الجلسة ، تقريرا مفصلا عن آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، وجهود الوزارة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين، واستعداداتها لاحتواء أي زيادة محتملة، وأيضا إجراءاتها في توفير المستلزمات العلاجية وفي مجال برامج التوعية الوقائية.فيما استعرض وزير الكهرباء جهود وزارته في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وتحسين مستوى انتاجها، ومعالجة المشاكل التي تعترض خطوط الانتاج، وايضا اجراءاتها في اعمال الصيانة والإنتاج للمرحلة المقبلة.وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، أصدر المجلس القرارات الآتية:أولا/ الموافقة على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ، بتنفيذ المشروع الوطني لتشغيل الشباب من خلال الاستفادة من الدليل الاسترشادي الذي أعدته وزارة التخطيط.ثانيا/ الموافقة على الشروط المالية بشأن قرضي الصندوق السعودي المثبتة تفاصيلهما في كتاب وزارة المالية ذي العدد: 4430 المؤرخ في 11/8/2020، وتخويل ممثل عن وزارة المالية صلاحية التوقيع مع الجهات ذات العلاقة بشأن قرض مشروع إنشاء صومعة معدنية لخزن القمح في محافظة الديوانية، وقرض مشروع إنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار.ثالثا/ الموافقة على شروط القرض المتعلق بشركة الكهرباء الوطنية للاستيراد والتصدير المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد: 4306، المؤرخ في 27/7/2020، وتخويل وزير المالية (علي حيدر عبد الامير علاوي) صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض بين هيئة الحشد الشعبي وشركة الكهرباء الوطنية الصينية للاستيراد والتصدير بمبلغ إجمالي مقداره (78539000) دولار، فقط ثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة وتسعة وثلاثون الف دولار، بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية، لغرض تجهيز الهيئة المذكورة آنفا بآليات مختلفة الأنواع والأحجام، استنادا الى أحكام المادة (2/ثانيا) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي (5 لسنة 2020).رابعا/ الموافقة على ما يأتي:1- تخويل مدير عام سلطة الطيران المدني وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة البحرين بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استنادا الى أحكام المادة (80/ البند سادسا) من الدستور.2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم جمهورية العراق لمدير عام سلطة الطيران المدني وكالةً وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.خامسا/ 1- الموافقة على تعديل المادة (6/ثانيا/ب) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (3) لسنة 2019، وبحسب الآتي : (تدقيق الملاك ومحاضر التعيينات في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، ومدى مراعاة نسبة التدريسيين الى الطلبة لتحقيق النسب العالمية للتدريسيين مقابل الطلبة للتخصصات الطبية بنسبة (12-1) وللتخصصات الهندسية والعلمية بنسبة (20-1)، وللتخصصات الإنسانية بنسبة (30-1).2- الزام الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بعدم زيادة نسبة المتقاعدين والاستفادة من الملاك الكلي للتدريسيين على الملاك./انتهى10

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