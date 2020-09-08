حقوق الانسان تبدي استعدادها لتكثيف جهود كشف مصير المغيبين وحل مشاكل التعويضات في كركوك

2020/09/08 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، عن استعدادها لكشف مصير المغيبين وحل مشاكل التعويضات في كركوك.وقالت المفوضية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان وفدا من المفوضية العليا لحقوق الانسان برئاسة عقيل الموسوي وعضوية انس اكرم محمد ومشرق ناجي وثامر الشمري وفيصل عبدالله، التقى اليوم بعدد من اسر المغيبين و اهالي القرى والمزارعين في المناطق المدمرة في ديوان محافظة كركوك".واضاف :" ان الوفد استمع لمطالبات ذوي المغيبين وشكاواهم ، و تسلم طلبات التعويضات لابناء القرى التي دمرها الارهاب وشكاوى المزارعين في المناطق المحررة".وتابع ان "رئيس المفوضية اعرب عن استعداد المفوضية ، كجزء من مهامها الدستورية ، لتكثيف الجهود لكشف مصير المغيبين والتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لانصاف ذويهم والتوصل الى نتائج مرضية مع الجهات ذات العلاقة في حل المشاكل العالقة والخاصة بملف التعويضات للمدن والقرى المحررة والمزارعين في المناطق المتنازع عليها ، بما يضمن الحقوق"./انتهى10

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