بومبيو يحذر المجتمع الدولي من

2020/09/08 | 19:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، من أن مخزون إيران من اليورانيوم بلغ عشرة أضعاف الحد المسموح به في الاتفاق النووي، داعيا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات صارمة على طهران.

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