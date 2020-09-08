تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

2020/09/08 | 20:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، تم خلالها مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمالها وأصدرت عدة قرارات بشأنها.

وجاء في البيان الحكومي، ان" الكاظمي وجه بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في مطلع الأسبوع المقبل، تخصص لمناقشة موازنة 2020، كما وجه ايضاً الجهات المختصة بتعجيل العمل في مشروع الحكومة الألكترونية، ومعالجة الإشكالات التي تواجهها بأسرع وقت ممكن، وإعداد تقرير متكامل عن الإجراءات المتخذة يقدم في الأسبوع المقبل، ومراحل العمل وتشخيص الوزارات المتلكئة بهذا الشأن، وأسباب التلكؤ".

وقدّم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، خلال الجلسة تقريرا مفصلا عن آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، وجهود الوزارة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين، واستعداداتها في احتواء أي زيادة محتملة، وأيضا إجراءاتها في توفير المستلزمات العلاجية وفي مجال برامج التوعية الوقائية.

فيما استعرض وزير الكهرباء احسان اسماعيل، جهود وزارته في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وتحسين مستوى إنتاجها، ومعالجة المشاكل التي تعترض خطوط الإنتاج، وأيضا إجراءاتها في أعمال الصيانة والإنتاج للمرحلة المقبلة.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، أصدر المجلس القرارات الآتية:

أولا/ الموافقة على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ المشروع الوطني لتشغيل الشباب من خلال الاستفادة من الدليل الاسترشادي الذي أعدته وزارة التخطيط.

ثانيا/ الموافقة على الشروط المالية بشأن قرضي الصندوق السعودي المثبت تفاصيلهما في كتاب وزارة المالية ذي العدد: 4430 المؤرخ في 11/8/2020، وتخويل ممثل عن وزارة المالية صلاحية التوقيع مع الجهات ذات العلاقة بشأن قرض مشروع إنشاء صومعة علال معدنية لخزن القمح في محافظة الديوانية، وقرض مشروع إنشاء مستشفى الصقلاوية في محاظة الأنبار.

ثالثا/ الموافقة على شروط القرض المتعلق بشركة الكهرباء الوطنية للاستيراد والتصدير المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد: 4306، المؤرخ في 27/7/2020، وتخويل وزير المالية السيد (علي حيدر عبد الامير علاوي) صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض بين هيئة الحشد الشعبي وشركة الكهرباء الوطنية الصينية للاستيراد والتصدير بمبلغ إجمالي مقداره (78539000) دولار، فقط ثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة وتسعة وثلاثون الف دولار، بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية، لغرض تجهيز الهيئة المذكورة آنفا بآليات مختلفة الأنواع والأحجام، استنادا الى أحكام المادة (2/ثانيا) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي (5 لسنة 2020).

رابعا/ الموافقة على ما يأتي:

1- تخويل مدير عام سلطة الطيران المدني وكالة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة البحرين بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استنادا الى أحكام المادة (80/ البند سادسا) من الدستور.

2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم جمهورية العراق للسيد مدير عام سلطة الطيران المدني وكالةً وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

خامسا/

1- الموافقة على تعديل المادة (6/ثانيا/ب) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (3) لسنة 2019، وبحسب الآتي : (تدقيق الملاك ومحاضر التعيينات في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، ومدى مراعاة نسبة التدريسيين الى الطلبة لتحقيق النسب العالمية للتدريسيين مقابل الطلبة للتخصصات الطبية بنسبة (12-1) وللتخصصات الهندسية والعلمية بنسبة (20-1)، وللتخصصات الإنسانية بنسبة (30-1).

2- إلزام الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بعدم زيادة نسبة المتقاعدين والاستفادة من الملاك الكلي للتدريسيين على الملاك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).