بالصورة: الموقف اليومي لعمليات ارساء البواخر و تفريغ الحمولات بميناء ام قصر الشمالي

2020/09/08 | 20:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر منصة”يس عراق”، الموقف اليومي لعمليات ارساء البواخر و تفريغ الحمولات في ميناء ام قصر الشمالي بتاريخ 8 / 9 / 2020.

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