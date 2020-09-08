وزير المالية: حجم الدين الكلي يشكل 80 إلى 90 بالمئة من الناتج الوطني

2020/09/08 | 20:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الثلاثاء، تقديم ورقة الاصلاح الاولى نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنها ستقدم بشكلها النهائي في منتصف الشهر المقبل.



وقال علاوي في أثناء استضافته في مجلس النواب بحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، وتلقى "ناس" نسخة منه، (8 ايلول 2020)، إن "برنامج الاصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بحرج جراء تداعيات سياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينيات في القرن الماضي وحتى الآن، وخاصة تشريع قانون الاصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية اضافة الى فقدان الرؤية الاقتصادية التي اضعفت القطاع الخاص واصبحت جميع الموارد بيد الحكومات".

وأضاف أن "الحكومة الحالية تعاني من شح في الاموال، ما اضطرها الى الاقتراض الداخلي والخارجي ولا يمكنها تقديم الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه".

واشار علاوي إلى "تشكيل فريق مختص مكون من 40 موظفا يعملون بشكل متواصل على اعداد وتقديم الورقة المطلوبة بالرغم من الظروف الصحية الحالية"، مبيناً أن "اسباب تأخير تقديمها فنية وتاريخية".

وحدد وزير المالية سقفاً لتقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاولى القابلة للتداول بنهاية الشهر الحالي، فيما تقدم ورقة الاصلاحات بشكلها النهائي في منتصف الشهر المقبل.

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