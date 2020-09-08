2020/09/08 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير التخطيط خالد بتال ، الثلاثاء، وجود 6250 مشروعا قيد الإنشاء بحاجة إلى 126 ترليون دينار لإكمالها.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن بتال قوله، إن "هناك 42 مجمعا سكنيا غير منجز يحتاج إلى إعادة احصائها بشكل دقيق للشروع بإنجازها".وأشار إلى "وجود 6250 مشروعا قيد الإنشاء بحاجة إلى توفير 126 ترليون دينار لإكمالها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يعلن وجود 6250 مشروعاً قيد الإنشاء بحاجة إلى 126 ترليون دينار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يعلن وجود 6250 مشروعاً قيد الإنشاء بحاجة إلى 126 ترليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).