بالفيديو.. فدعم يطالب رئاسة البرلمان بمفاتحة رئاسة الوزراء في إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد

2020/09/08 | 20:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب عن تحالف عراقيون، حسن فدعم، رئاسة مجلس النواب، بمفاتحة رئاسة الوزراء في إعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي.وقال فدعم خلال داخلة في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء "مطالبتنا بإدراج حشد الدفاع والمفسوخة عقودهم في هيئة الحشد الشعبي ضمن موازنة ٢٠٢٠ ومفاتحة رئاسة الوزراء بذلك".وأضاف "الى الان لم يعود هؤلاء" مبينا انهم "قاتلوا وشاركوا في عمليات التحرير ولم يحصلوا على فرصة النشر ولم يلتحقوا مع الفصائل والتحقوا بألوية وزارة الدفاع والى الان يتظاهرون ولم يعودوا".وأعرب عن "أمله في طرح ذلك من قبل رئاسة البرلمان أمام رئاسة الوزراء وتبني ذلك في موازنة 2020".عمار المسعودي

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