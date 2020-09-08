بالفيديو.. قافلة للتحالف الدولي تعبر من العراق الى سوريا

2020/09/08 | 20:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عبرت قافلة للتحالف الدولي مكونة من حوالي 20 شاحنة مدينة القامشلي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق لتتجه الى القواعد الأمريكية في الحسكة.وضمت القافلة مواد لوجستية ومحولات كهربائية ضخمة وشاحنات.لمشاهدة الفيديو..أضغط هنــــــــــــــا شارك إذا أردت

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