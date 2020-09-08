تحذير رسمي إلى الشركات الأمنية المتعاقدة مع القوات الأمريكية في العراق

2020/09/08 | 20:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت وزارة الداخلية، تحذيرًا رسميًا إلى الشركات الأمنية وشركات الدعم العراقية والأجنبية المتعاقدة مع القوات الأمريكية في العراق.

ووجهت الوزارة كتابًا رسميًا اطلع "الترا عراق" على نسخة منه، يشير إلى وجود معلومات استخبارية عن استهداف متوقع للشركات الأمنية وشركات الدعم اللوجستي المتعاقدة مع الجانب الأمريكي.

وبيّنت الوثيقة، أن "المعلومات تتضمن مواقع الشركات وعناوينها والجنسيات العاملة فيها مع طبيعة عملها"، داعية تلك الشركات إلى "اتخاذ ما يلزم وأخذ الحيطة والحذر من استهداف مقار الشركات أو العاملين فيها والإبلاغ عن أي حادث يقع من هذا النوع".

وشهدت الأسابيع الماضية هجمات شبه يومية ضد أرتال تحمل معدات للقوات الأمريكية في العراق، قادمة من جنوب البلاد، فيما تعد عملية الاعتقال الأولى من نوعها لأشخاص يشتبه بصلتهم بالهجمات.

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