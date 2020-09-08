الكاظمي يؤكد لقوباد طالباني ضرورة التنسيق التام لمعالجة انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا

2020/09/08 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان والوفد المرافق له-------------

استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، السيد قوباد طالباني والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ، والعمل بروح الفريق الواحد الذي ينطلق من رؤية مشتركة لتحقيق متطلبات ومصالح الشعب العراقي عموما.

وأكد السيد الكاظمي على ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، بما يعالج التحديات الكبيرة التي تواجه البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، ويسهم في مواجهة تأثيرات تداعيات جائحة كورونا.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء8-أيلول-2020

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