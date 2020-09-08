برشلونة يتلقى نبأً سعيداً من ميراليم بيانيتش

2020/09/08 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن ميراليم بيانيتش، نجم برشلونة الجديد، تعافيه من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وهو ما يُمهد لانضمامه إلى التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني خلال الأيام المقبلة.

وأمضى بيانيتش 17 يوماً داخل الحجر الصحي، مع العلم أنه تعرض للإصابة بفيروس كورونا عقب انتهاء مشاركة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، ولكن إصابته كانت بلا أعراض.

وقال بيانيتش في تصريح مقتضب نقلته صحيفة (سبورت) الإسبانية: “اليوم تلقيت تأكيداً بأن نتيجة فحصي لفيروس كورونا أصبحت سلبية.



ولكن لدي اختبار آخر يجب القيام به اليوم وسأعرف النتائج غدا ".

وسيتعين على بيانيتش القيام بفحص آخر وإذا كانت النتيجة سلبية، فإنه سيُسافر إلى مدينة برشلونة غداً من أجل بدء التدريبات مع الفريق الكتالوني، تحت إمرة المدرب الجديد رونالد كومان.

وبسبب إصابته بفيروس كورونا، غاب بيانيتش عن مباراتي منتخب البوسنة والهرسك في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل أمام إيطاليا (1/1) والثانية بالهزيمة ضد بولندا بهدفين لهدف.

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