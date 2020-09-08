اندلاع حريق بمقر للحشد الشعبي وسط بغداد

2020/09/08 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اندلع حريق بمقر للحشد الشعبي في منطقة العرصات بالكرادة وسط بغداد.وقال مصدر امني في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وباشرت باخماده"./انتهى9

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