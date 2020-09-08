الحكيم يؤكد للسفير الاميركي ان العراق مؤهل للعب ادوار التهدئة في المنطقة

2020/09/08 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا/ اكد رئيس تحالف / عراقيون/ ، عمار الحكيم:" ان العراق مؤهل للعب ادوار التهدئة في المنطقة وتقريب وجهات النظر ".



وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الحكيم استقبل السفير الاميركي في بغداد، ماثيو تولر،حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين".وقال الحكيم :" ان العراق يسعى لادامة علاقات متوازنة بين محيطه الاقليمي ودول العالم ، منطلقا من المصلحة الوطنية وحفظ السيادة العراقية".



ودعا الى اقامة علاقات اقتصادية متطورة بين بغداد وواشنطن واستثمار الفرص الواعدة التي يقدمها العراق في هذا المجال، كما اكد اهمية التعاون العلمي وتبادل الخبرات في مجالات البعثات والجامعات.



وشدد على اهمية العراق في المنظومة الاقليمية، مبيناً :" ان العراق ، بحكم الموقع والتنوع والعمق التاريخي ، مؤهل للعب ادوار التهدئة في المنطقة وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين"./انتهى9

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