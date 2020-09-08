رئيس الوزراء يوجه بتسليم القرية العصرية في ميسان لمستحقيها

2020/09/08 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الزراعة، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالاسراع في تسليم القرية العصرية للمتفرغين الزراعيين في محافظة ميسان ، خلال مدة اسبوع .وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "الكاظمي ابلغ قيادة العمليات في المحافظة ، وبمتابعة شخصية من مدير زراعة ميسان ، بضرورة تسليم القرية العصرية لمستحقيها من المتفرغين الزراعيين (سواء كانوا مهندسين زراعيين او اطباء بيطريين) مع استكمال كافة متطلباتها".واضاف ان "هذا القرار جاء ضمن المساعي لايجاد فرص عمل للمتفرغين الزراعيين ، سواء من خلال الدرجات الوظيفية كالحذف والاستحداث او من خلال القانون ٢٤ المعدل المنتظر تشريعه ، والذي يتضمن فقرات هامة للمتفرغين الزراعيين ومنها احتساب خدمة التفرغ الزراعي لاغراض ضمان الحقوق التقاعدية"./انتهى10

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