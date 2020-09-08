الإدارة الذاتية تنقل بعض عائلات داعش خارج مخيم الهول

2020/09/08 | 20:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخيم الهول الذي يضم الآلاف من عوائل تنظيم داعش

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