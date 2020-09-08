المتحدث بإسم الكاظمي: توصلنا لـ

2020/09/08 | 20:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، الثلاثاء، التوصل إلى تفاصيل عن مطلقي الهجمات الصاروخية ،فضلاً عن إجهاض الكثير من الهجمات.

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