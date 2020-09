2020/09/08 | 20:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

218 مشاهدة

ظهر نجم السينما الأميركية، توم كروز، مؤخرا، وهو يقدم على "مغامرة جريئة" في النرويج أثناء تصوير الجزء السابع من السلسلة الشهيرة "مهمة مستحيلة".

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، فإن النجم الذي يبلغ 58 عاما، سار بدراجة نارية، على منحدر جبلي في منطقة هيليسلت، ثم ارتمى إلى شفير الهاوية.

وعقب ذلك، ترك توم كروز الدراجة النارية تسقط إلى الأسفل، فيما استطاع أن يهبط بسلام عن طريق المظلة، بعدما قام بمجازفة تحبس الأنفاس.

وأظهر مقطع فيديو طائرة مروحية وهي تحلق في المكان خلال "المغامرة التمثيلية" المحفوفة بالمخاطر.

وجرى تأخير تصوير هذه المشاهد من الجزء السابع لـ"مهمة مستحيلة" طيلة 5 أشهر من جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

ولأن ظروف الوباء أثرت بشدة على ميزانية الفيلم، فإن عرضه بشكل رسمي سيتأخر حتى نوفمبر 2021، وهو ما يعني انتظارا طويلا لعشاق السلسلة.

وبعدما انتقل إنتاج الفيلم إلى النرويج، ذكرت تقارير صحفية أن توم كروز استأجر سفينة بأكثر من نصف مليون دولار، لأجل حماية طاقم التصوير وإبقائه في مأمن من الإصابة بكورونا.





وأوردت بعض المصادر، مؤخرا، أن توم كروز تم إعفاؤه من شروط العزل القائمة في النرويج من أجل السماح له بتصوير العمل الفني الشهير.

Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y

— zach (@ZachMacieI) September 7, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأجل 'المهمة المستحيلة'.. توم كروز يقفز إلى الهاوية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأجل 'المهمة المستحيلة'.. توم كروز يقفز إلى الهاوية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).