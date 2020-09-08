2020/09/08 | 20:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطّم مهاجم زجاجة تحوي مادة كيميائية في مكتب مجموعة روسية معارضة في سيبيريا، بحسب ما أفاد أحد أعضائها، الثلاثاء، مضيفا أن شخصين نقلا إلى المستشفى بعد الهجوم.

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