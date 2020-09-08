2020/09/08 | 20:32 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 | 08:14 مساءً | عدد القراءات : 23

الكاظمي يستقبل نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان والوفد المرافق له

بغداد /..



استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، السيد قوباد طالباني والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ، والعمل بروح الفريق الواحد الذي ينطلق من رؤية مشتركة لتحقيق متطلبات ومصالح الشعب العراقي عموما.

وأكد الكاظمي على ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، بما يعالج التحديات الكبيرة التي تواجه البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، ويسهم في مواجهة تأثيرات تداعيات جائحة كورونا.

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