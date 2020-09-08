الكاظمي يستقبل وفد حكومة إقليم كردستان

2020/09/08 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إلى التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات.



وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقى "ناس"ن نسخة منه (8 أيلول 2020)، أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ، والعمل بروح الفريق الواحد الذي ينطلق من رؤية مشتركة لتحقيق متطلبات ومصالح الشعب العراقي عموما".

وأكد الكاظمي على "ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات، بما يعالج التحديات الكبيرة التي تواجه البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، ويسهم في مواجهة تأثيرات تداعيات جائحة كورونا".

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