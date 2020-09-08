كنا يكشف جذر الخلاف على الدوائر الانتخابية وأسبابه

2020/09/08 | 20:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:كالفرات نيوز} كشف النائب، يونادم كنا، الثلاثاء، عن جذر الخلاف حول الدوائر الانتخابية وأسبابه.





وقال كنا {للفرات نيوز} ان" البرلمان ناقش اليوم مشاريع القوانين التي ادرجت على جدول اعماله، كما انهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم ٤٠ لسنة ٢٠٠٨ والقراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٠٢".

واضاف ان" الجدل حول قانون المحكمة الاتحادية منذ 2007 ولن يحسم خلال شهر"، مشيرا الى" وجود عراقيل كبيرة بشأن قانون الانتخابات جذرها التعداد السكاني واحتساب الاقضية في المحافظات".

واكد كنا" على وجود اختلاف على طبيعة الدائرة وشكل الدائرة الانتخابية، اما الذهاب الى الدائرة الواحدة فهذا يمن فقط في امريكا".

واشار الى انه" الا يمكن احتساب التعداد السكاني عبر البطاقة التموينية فهناك مئات الاف من المواطنين الذين لا يملكونها، واكثر من مليون بطاقة ناخب مسروقة"، كاشفاً عن" جدل الكتل السياسية حول البطاقة البايومترية وبطاقة الانتخابات السابقة".

واختتم كنا حديثه بالقول" كما يواجه البرلمان اختلافاً ايضاً في التعدد القومي بالمناطق؛ لربما فيها بعض المكونات اصغر التي تشعر بالخوف من ان تفصل الى الابد، بالاضافة الكوتا".

وخلا جدول جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، من التصويت على ملحق قانون الانتخابات.

وأنهى مجلس النواب في جلسته الثالثة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة ‏من ‏الفصل ‏التشريعي الاول التي عقدت ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس، الثلاثاء، ‏القراءة الاولى لقانونين، فيما اطلع على رأي وزيري المالية والتخطيط بعد توجيه سؤال شفاهي لهما بشأن ورقة الاصلاح الاقتصادي المتضمنة بقانون الاقتراض المحلي والخارجي.

وفاء الفتلاوي

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