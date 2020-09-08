إندلاع حريق في مقر للحشد الشعبي وسط بغداد

2020/09/08 | 20:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر أمني بإندلاع حريق بمقر لواء 40 حشد شعبي قرب جامع الخضيري بالكرادة وسط العاصمة بغداد.ولم يتضح على الفور سبب اشتعال النيران في المقر، فيما اشار المصدر إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت بإخماد النيران.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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