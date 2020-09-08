2020/09/08 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عممت وزارة الصحة والبيئة العراقية، كتابا عاجلا طالبت من خلاله منتسبيها بأن يكون دوامهم بنسبة مئة بالمئة، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وأكدت الوزارة في وثيقة وقعها وكيل وزارة الصحة الاداري هاني موسى بدر، ان القرار جاء لإتمام انسيابية العمل الإداري، في الدوائر والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارة، ولمواجهة جائحة كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى الراقدين، ولزيادة السعة السريرية بعد انشاء مراكز علاج كورونا، ولأن ذلك يتطلب تواجد الملاكات على مدار الساعة لغرض تقديم الخدمات الصحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: دوام المنتسبين سيكون بنسبة100% اعتبارا من الاربعاء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: دوام المنتسبين سيكون بنسبة100% اعتبارا من الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).