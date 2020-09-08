الطالباني يتعافى من كورونا

2020/09/08 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن المكتب الإعلامي للرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل الطالباني، شفاء الأخير من فيروس كورونا.

وكان الطالباني قد نشر قبل نحو أسبوعين، مقطعا مصورا أشار فيه الى اصابته بالفيروس، وشروعه بتلقي العلاج، فيما كان الرئيس المشترك الاخر للحزب لاهو جنكي قد اعلن في وقت سابق اصابته بالفيروس وتعافيه في وقت لاحق.

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