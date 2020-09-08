وفد الإقليم يبدي استعداده للاتفاق مع الحكومة الاتحادية على حل المشاكل العالقة

2020/09/08 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

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حكومة اقليم كردستان كشفت عن نتائج الاجتماع الموسع المنعقد في بغداد، بين وفدها ومسؤولي الحكومة الاتحادية

المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الاقليم سمير هورامي، بين ان وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة قوباد الطالباني اجتمع مع وفد الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير المالية علي علاوي، موضحا أن الاجتماع الموسع بحث المشاكل العالقة ومسائل المستحقات المالية لإقليم كردستان وكيفية تثبيتها في مشروع قانون الموازنة العامة العراقية لعام الفين وواحد وعشرين.

ولفت الى أنه تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجان خاصة وفرعية لتكثيف الحوارات بشأن مسائل النفط والغاز والمستحقات المالية وملف الكهرباء والمنافذ الحدودية والديون، مرجحا بأن تقوم هذه اللجان بعرض المتابعات ونتائج الحوارات على ضوء المواد الدستورية امام وفدي الطرفين كي يتم الاتفاق بشأنها، وأن حكومة الاقليم أبدت استعدادها للاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن مسائل الموارد النفطية وغير النفطية ومسائل المنافذ الحدودية.

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