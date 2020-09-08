الهجرة: نعمل على تشجيع النازحين الباقين في المخيمات على العودة الى مناطقهم الاصلية

2020/09/08 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، انها تعمل على تشجيع النازحين الباقين في المخيمات على العودة الى مناطقهم الاصلية.وقالت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو التقت في مكتبها ببغداد ، النائب عن المكون المسيحي هوشيار قرداغ يلدا، وجرت خلال اللقاء مناقشة اوضاع الاسر النازحة والمخيمات التي تسكنها ،اضافة الى الحاجات الضرورية لها وآلية عودتها".واكدت جابرو خلال اللقاء، ان "أمن واستقرار المناطق المحررة فوق كل اعتبار ، ونعمل على تشجيع النازحين الباقين في المخيمات على العودة الى مناطقهم الاصلية "، مشيرة الى ان "الوزارة كرست جهودها طيلة السنوات الماضية لإغاثة ملايين النازحين الذين تركوا مناطقهم هرباً من بطش تنظيم داعش الإجرامي".من جهته أثنى قرداغ على الدور الكبير الذي لعبته الوزارة في دعم النازحين والعائدين"، معربا عن "اسناده للجهود المبذولة من الوزارة خدمة للنازحين"./انتهى10

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