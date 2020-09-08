المرور العامة تحدد مدة السماح بالمراجعة للحاجزين عبر البوابة الالكترونية

2020/09/08 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ حددت مديرية المرور العامة مدة السماح بالمراجعة للحاجزين عبر البوابة الالكترونية.وذكرت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، انه :" تقرر ان تكون مدة السماح بالمراجعة للحاجزين عبر البوابة الالكترونية خلال سبعة ايام بعد ظهور اسمائهم بمواعيد المراجعة ، ويسقط حقهم بالمراجعة بعد سبعة ايام"./انتهى9

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