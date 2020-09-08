2020/09/08 | 20:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن مجلس إدارة قناة NRT عربية قرب عودة انطلاق القناة بحلة جديدة وبذات المنهاج الذي اعتاد المشاهد العراقي على متابعته، والذي يتمثل بالمهنية والمصداقية والحيادية والجرأة في تناول وطرح مختلف القضايا التي تهم الشارع العراقي والمحيط الإقليمي.

وشدد مجلس الإدارة، على أهمية الالتزام بالضوابط المهنية الصحفية التي جعلت المشاهدين يثقون بما تقدمه القناة الإخبارية الأولى من نوعها في العراق، والوقوف على مسافة واحدة مع جميع القوى السياسية في البلاد، كما ان القناة لا تحمل أي طابع سياسي ولا تضع خطوطا حمراء ضد أية جهة.

وستتمثل الانطلاقة المرتقبة قريبا ببرامج سياسية وإخبارية ولقاءات خاصة مع شخصيات رفيعة المستوى، إضافة الى القسم الثقافي، والانتاج الوثائقي، وبرامج الاستقصاء، والكثير من البرامج الاخرى التي ستنال اهتمام المتابعين للقناة.

ومن المقرر أن يعلن عن الموعد الرسمي لانطلاقة قناة NRT عربية قريبا جدا.

كما وأعلنت قناة NRT عربية عن حاجتها لموظفين من كلا الجنسين في تخصصات مختلفة، مشترطة ان يكون المتقدمين للعمل ان لا يعمل في أي مكان ثان، ولهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

وبحسب الوظائف التي اعلنت عنها القناة فأن NRT بحاجة الى الوظائف ادناه:

مقدمو ومقدمات برامج

مذيعو ومذيعات أخبار

مراسلون

محررو أخبار

معدون

مونتريه

مصممون كرافيك

كخلاجون

مهندسو بث

(آي تي)

سواق

وأوضحت قناة NRT عربية أنه ‏على الراغبين بالعمل والذين يجدون في أنفسهم الكفاءة إرسال السيرة الذاتية، إلى البريد الإلكتروني: nrt@cvv@gmail.com ولمزيد من الاستفسارات والمعلومات على الوظيفة يرجى الاتصال على الرقم الاتي: 07717719905.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قناة NRT عربية تستعد للانطلاق قريبا وتعلن حاجتها إلى كوادر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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