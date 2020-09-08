تحقيق «هآرتس»: طمس النكبة... كيف تخفي إسرائيل الأدلة عن تهجير العرب عام ١٩٤٨ بطريقة ممنهجة - نبيل عودة

2020/09/08 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة منذ بداية العقد الأخير، قامت فرق وزارة "الدفاع" الاسرائيلية بالتخلص او تمديد الاخفاء لوثائق تاريخية هامة لإخفاء الأدلة عن دور إسرائيل بنكبة الشعب الفلسطينيمراجعة، تحرير وتصويب: نبيل عودةالمادة تنشر بدون صور.



ابقيت النص تحت الصور قوات دولية تشرف على إخلاء عراق المنشية، بالقرب من كريات جات اليوم ، في آذار / مارس 1949.



مجموعة بينو روتنبرغ / أرشيف دولة إسرائيلقام ضابط في وحدة ......





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