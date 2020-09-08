فاز سلفادور أيندي!! - عادل حبه

2020/09/08 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه فاز سلفادور أليندي!!!بقلم بيتر كورنبلوترجمة عادل حبهإنه موجز لكتاب حرره بيتر كورنبلو بمناسبة الذكرى الخمسين لإنتخاب سلفادور أليندي رئيساً لجمهورية تشيلي.



لقد جرى تحرير الكتاب بعد رفع السرية عن السجلات الخاصة بردود فعل الولايات المتحدة على أول انتخابات حرة لزعيم اشتراكي في الرابع من أيلول عام 1970.



وقد أبلغ السفير الأمريكي أدوارد كوري في تشيلي الإدارة الأمريكية ببرقية مستعجلة قال فيها:" ......





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