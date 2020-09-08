لاتسمح بغيرها… المرور تعلن “آلية جديدة” ستعتمدها لاستقبال المراجعين في دوائرها!

2020/09/08 | 21:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن السماح بالمراجعة للحاجزين عبر البوابة الإلكترونية خلال سبعة أيام.وقالت المرور العامة في بيان، إنه “تقرر ان تكون مدة السماح بالمراجعة للحاجزين عبر البوابة الالكترونية خلال سبعة ايام من بعد ظهور اسمائهم بمواعيد المراجعة”.

وأضاف البيان أنه “يسقط حقهم بالمراجعة بعد سبعة ايام”.

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