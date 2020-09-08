المرور العامة تصدر توجيهاً بشأن مراجعة من لديهم حجوزات عبر البوابة الإلكترونية

2020/09/08 | 21:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن السماح بمراجعة من لديهم حجوزات عبر البوابة الإلكترونية خلال سبعة أيام.

وقالت المرور العامة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “تقرر ان تكون مدة السماح بالمراجعة للحاجزين عبر البوابة الالكترونية خلال سبعة ايام من بعد ظهور اسمائهم بمواعيد المراجعة”.

وأضاف البيان أنه “يسقط حقهم بالمراجعة بعد سبعة ايام”.

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