42 إصابة بكورونا في صفوف موظفي الأمم المتحدة في سوريا

2020/09/08 | 21:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد سوريا ارتفاعا ملحوظا في اصابات كورونا

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