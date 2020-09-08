2020/09/08 | 21:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس مكونفيل، الثلاثاء، إن القادة العسكريين لن يوصوا بإرسال قوات للقتال إلا عندما يكون ذلك في مصلحة الأمن القومي أو كملاذ أخير.



وحسب ما نقلته "رويترز"، وتابعه "ناس"، (8 أيلول 2020)، فقد امتنع مكونفيل عن التعليق على إشارة الرئيس دونالد ترامب إلى أن "القادة يريدون خوض الحروب لإدخال السعادة على نفوس صانعي الأسلحة".

وأضاف مكونفيل خلال إحدى الفعاليات “العديد من هؤلاء القادة لديهم أبناء وبنات يخدمون في الجيش، وكثير منهم لديه أبناء وبنات ذهبوا للقتال أو ربما يخوضون القتال الآن”.

ومضى يقول “يمكنني أن أؤكد للشعب الأميركي أن كبار القادة سيوصون فقط بإرسال قواتنا للقتال عندما يكون ذلك ضروريا للأمن القومي وكملاذ أخير.



نأخذ هذا بجدية بالغة لدى تقديم توصياتنا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أركان الجيش الأميركي: لن نوصي بالقتال إلا في حالة واحدة!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس أركان الجيش الأميركي: لن نوصي بالقتال إلا في حالة واحدة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).