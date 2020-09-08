شواني: بغداد وأربيل ستناقشان كل صغيرة وكبيرة.. 4 ملفات على طاولة الحوار

2020/09/08 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الإقليم لشؤون بغداد في حكومة إقليم كردستان خالد شواني، الثلاثاء (8 ايلول 2020)، أنه ليس أمام الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان سوى الاتفاق.وقال شواني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك الكثير من الملفات والمواضيع العالقة التي تحتاج إلى وقت ومباحثات طويلة، وبالتالي فأن تكرار الزيارات والوفود وتشكيل اللجان لايعني أبداً فشل المفاوضات بين الجانبين".وأضاف أن "المواضيع بين الطرفين معقدة، فيما يخص النفط والغاز وحصة الإقليم في الموازنة وموضوع ديوان الإقليم في ذمة الشركات، وموضوع المعابر الحدودية وكيفية إدارتها، وهذه تحتاج إلى تفاصيل وجزئيات، وهذا ما سيتم بحثه من خلال اللجان الفرعية التي ستناقش كل صغيرة وكبيرة تمهيداً لاتفاق شامل ودائم مع بغداد يمهد لمرحلة جديدة".وبين أن "حكومة الإقليم لديها الاستعداد الكامل للتعاون وتقديم كافة التسهيلات لجميع ماتطلبه بغداد من أرقام ووثائق ومتعلقات بجميع الملفات".

وكان سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني كشف، الثلاثاء (8 أيلول 2020)، تفاصيل ما ناقشه الوفد الكردي في أول اجتماعاته بالعاصمة بغداد.

وقال هورامي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوفد بدأ الاجتماعات، والتقى أولاً بوزير المالية الاتحادي علي عبد الأمير علاوي، وسيكون للوفد بعدها لقاءات مع وزير النفط احسان عبد الجبار، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأشار إلى أن "المؤشرات إيجابية حتى الآن"، مبيناً أن "وفد الإقليم أبدى استعدادات حكومة كردستان للتعاون الكبير في مسألة الإيرادات النفطية وقضية المنافذ الحدودية والقضايا الأخرى".

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجان رئيسة وفرعية، مهمتها مراجعة جميع الملفات الخاصة بالنفط والغاز والمنافذ الحدودية والموازنة، ووضعها على طاولة الحكومتين في بغداد وأربيل من أجل الاتفاق الشامل وفقا للدستور".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، وصل وفد كردي برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني إلى بغداد من أجل التباحث حول الملفات العالقة بين بغداد والإقليم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن وفدا كرديا برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، وصل صباح اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد من أجل إكمال جولة المباحثات بين أربيل وبغداد حول ملفات عديدة من بينها موازنات الإقليم.

وأضاف أن، الوفد يضم كل من وزير المالية في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ورئيس ديوان حكومة الإقليم أوميد صباح، بالإضافة إلى وزير الإقليم خالد شواني".

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