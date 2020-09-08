شركة المانية تعلن عن لقاح ضد كورونا يتميز بمواصفات

2020/09/08 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "Biontech" الألمانية أوغور شاهين، أن التعاون مع شركة "Pfizer" الأمريكية أدى إلى تصميم لقاح ضد فيروس كورونا يتميز بمواصفات "شبه مثالية".وقال شاهين، إن "التعاون الصيدلاني بين الولايات المتحدة وألمانيا من خلال شركتي "Pfizer" و"Biontech" قادر على جعل لقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" جاهزا للموافقة التنظيمية بحلول منتصف تشرين الاول المقبل".وشدد شاهين على "أن اللقاح يتمتع بمواصفات ممتازة"، مضيفا "أنا أعتبر هذا اللقاح بمثابة لقاح قريب من الكمال، وله مواصفات شبه مثالية".وأوضح " ان هذا يمنحنا الكثير من الثقة، إلى جانب فهم طريقة العمل، مع بيانات السلامة الآتية من هذه التجربة التي تعد قيد التنفيذ، ونؤمن أن لدينا منتجاً آمنا، ونعتقد أننا سنكون قادرين على إظهار الفعالية"، مشيرا الى ان "الموافقة على الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح ستمنح بسرعة من قبل السلطات التنظيمية"./انتهى10

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