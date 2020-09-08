الشرطة الاتحادية : مقتل ارهابي ثالث وتدمير اوكار وكدس للمقذوفات الحربية في كركوك

2020/09/08 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن مقتل ارهابي ثالث وتدمير اوكار وكدس للمقذوفات الحربية في كركوك .وقالت القيادة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان قطعات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية واصلت عملياتها الامنية التي انطلقت هذا اليوم لتفتيش وتطهير المناطق ضمن وادي (ابو شحمة) بناحية الرشاد جنوب غربي محافظة كركوك ".واضافت :" ان احد الارهابيين قام بتفجير نفسه بعد ان حاصرته القوات الامنية ،وهو ثالث ارهابي تم قتله هذا اليوم ، اضافة الى تدمير واتلاف 4 مضافات للعصابات الارهابية ، و تدمير كدس يحتوي على اكثر من 30 مقذوفا حربيا من قبل مفارز الجهد الهندسي ".وكان ارهابيان فجرا نفسيهما في وقت سابق اليوم ، بعد الاشتباك معهما ومحاصرتهما من قبل القوات الامنية ، خلال عملية امنية لتفتيش وتطهير المناطق ضمن وادي (ابو شحمة) بناحية الرشاد جنوب غربي محافظة كركوك./انتهى9

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