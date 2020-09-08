2020/09/08 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اندلع حريق في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وشوهدت سيارات الاطفاء تهرع إلى المكان.وقال الجيش اللبناني عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "‏تمكنت وحدات فوج الاشغال المستقل في الجيش اللبناني، بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني وبمؤازرة فوج إطفاء بيروت، من اخماد حريق شب في الردميات المختلطة بنفايات وبقايا اخشاب واطارات غير صالحة، في مرفأ بيروت".وأفاد الدفاع المدني بأن الحريق يعود لحرق ردم وبقايا مخلفات الانفجار بطلب من الجيش اللبناني، الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدت النيران./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير في مرفأ بيروت يسبب هلعا بين المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير في مرفأ بيروت يسبب هلعا بين المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).