وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات علىوزيرين لبنانيين

2020/09/08 | 21:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.

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