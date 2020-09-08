محاميه السابق: ترامب قد يشعل حربا لضمان فوزه

2020/09/08 | 21:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..لم يستبعد مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إمكانية أن يمضي الرئيس الحالي “بعيدا” ويبدأ حربا من أجل تأمين إعادة انتخابه في السباق الرئاسي في تشرين الثاني.وقال كوهين في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز”: “دونالد ترامب سيفعل أي شيء للفوز، وأعتقد أن ذلك يشمل تزوير الاقتراع.أعتقد أنه يمكنه أن […]

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