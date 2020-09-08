تركيا تعتقل ناشطة إيرانية.. ومخاوف من ترحيلها الى بلدها!

2020/09/08 | 21:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعرب العديد من الناشطين الإيرانيين عن خوفهم من اعتقال تركيا معارضين لطهران بغية ترحيلهم أو تسليمهم.بحيث فتح اعتقال الناشطة الإيرانية مريم شريعتمداري، مساء الاثنين، باب المخاوف هذه مجددا، إذ طالب المركز الدولي لحقوق الإنسان في تورونتو، تركيا بالإفراج عن طالبة اللجوء الإيرانية، داعياً السلطات التركية إلى عدم تسفيرها إلى إيران.وحذر نجل شاه إيران […]

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