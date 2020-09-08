الكاظمي يبحث مع الوفد الكوردي ملفين مهمين

2020/09/08 | 21:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، لنائب رئيس وزراء حكومة كوردستان قوباد طالباني ضرورة التنسيق التام بين حكومته وحكومة الإقليم لمعالجة تحديات انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (8 ايلول 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني والوفد المرافق له"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد الذي ينطلق من رؤية مشتركة لتحقيق متطلبات ومصالح الشعب العراقي عموما."

وأكد الكاظمي، وفق البيان، على "ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في مختلف المجالات، بما يعالج التحديات الكبيرة التي تواجه البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، ويسهم في مواجهة تأثيرات تداعيات جائحة كورونا".

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