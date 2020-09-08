تحرك في البصرة يخص ’المتجاوزين’ على التصاميم الأساسية للمدن (وثيقة)

2020/09/08 | 21:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا مدير قسم التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة البصرة، ولاء عبد الكريم عبيد، الثلاثاء، مديرية البلديات إلى منع المتجاوزين على التصاميم الأساسيّة والقطاعيّة للمدن، سيما الأراضي الزراعيّة وتجريفها عبر إنشاء مناطق سكنيّة غير نظاميّة.



وقال عبيد في كتابٍ رسميٍ خاطب به مديرية البلديات، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 ايلول 2020)، إنه “نلاحظ هذه الأيام زيادة في أعمال تجريف الأراضي الزراعيّة لإنشاء مناطق سكنيّة غير نظامية، وحيث إن إنشاء هذه المناطق يتطلب بالتوازي سعة توفير الخدمات الأساسية والتي يتم إعدادها عبر التصاميم الأساس الخاصة بالمدن وتطويرها وإعداد مخططات قطاعيّة واضحة، تستند لدراسة موثوقة في عملية توسيع وتطوير المدن وتوفير الخدمات وليس بالطريقة التي تجري بها الآن والتي تؤثر على القيمة المعماريّة للمدن وكذلك تؤثر على البنى التحتيّة التي تعد وفق المناطق السكنية الرسمية ولا تعد وفق هذه التوسعات غير المدروسة”.

واضاف عبيد، “نحذر من هذا التوسع غير المدروس وندعو بلدیاتكم لتحمل مسؤولياتها ودورها في هذا الشأن ومنع هؤلاء المتجاوزون على التصاميم الأساس والقطاعية الخاصة بمدنكم وقيامكم بأعمال التفتيش لملاحظة مثل هذه الحالات وبصورة استباقية، والتنسيق مع القوات الامنية ورؤساء الوحدات الإدارية في مدنكم”.

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