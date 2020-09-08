الكاظمي والطالباني يؤكدان ضرورة العمل بروح الفريق الواحد

2020/09/08 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على ضرورة التنسيق التام بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في مختلف المجالات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ان الكاظمي بحث مع نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني، الذي يترأس وفد حكومة الإقليم في زيارته الى العاصمة بغداد، والوفد المرافق له، بحث تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد، الذي ينطلق من رؤية مشتركة لتحقيق متطلبات ومصالح الشعب العراقي عموما، واهمية التنسيق بين بغداد واربيل بما يعالج التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، ويسهم في مواجهة تأثيرات تداعيات جائحة كورونا.

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