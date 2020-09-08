خبير اقتصادي يكشف معلومات مهمة عن فوائد المصارف وتورط تجار ومواطنين بها

2020/09/08 | 21:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشف خبير اقتصادي، الثلاثاء، معلومات مهمة عن فوائد المصارف الحكومية وتورط تجار ومواطنين بها.





وقال عبد الحسين المنذري {للفرات نيوز} ان" ارتفاع فوائد القروض في مصرفي الرشيد والرافدين كونهما تمويل ذاتي تحقق ايرادات لسد المصاريف التشغيلية".

واضاف" لكن هذا لا يعني رفع نسب الفوائد على المواطنين الذين يشكون حجزهم في التسديد"، مشيرا الى ان" البنك المركزي العراقي بموضوع الـ6 ترليون دينار والتي قسمت 5 ترليون دينار للمصارف الحكومية التنموية {الزراعة والصناعة والعقاري}، وواحد ترليون خصص لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة منحت للمصارف الخاصة التي بدورها قللت نسب الفوائد في الشهر الماضي بعد استياء المواطنين من ارتفاعها".

وتابع المنذري" من استلم قرضه قبل تفشي جائحة كورونا اصبح من المتورطين بعد توقف اعمالهم ومصالحهم، ومصرفي الرشيد والرافدين يعانيان من عدم تسديد المواطنين والتجار لمليارات الدنانير".

وبين ان" البنك المركزي وبأمر من صندوق النقد الدولي رفع اسعار الفائدة لدى المصارف ومنحهم حرية التصرف كل بحسب سياسته المصرفية"، منوها الى ان" مصرف الرشيد بادر اليوم بتخفيض فوائد القروض من 8% الى 5%".

وفي معرض رده حول الفرق بين قروض الاسلامية والتجارية من حيث نسبة الفائدة اوضح المنذري" طريقة تنفيذ القروض في المصارف الاسلامية تختلف عن التجارية التي تتخذ طريقة التسديد وفق الفائدة المصرفية المعتمدة عالمياً اما الاسلامية فلديها مصارف البيع {المرابح للشراء} والمشاركات {بيع الاستصلاح والتجارة} والطريقتين متساويتين بنسبة الارباح المستوفاة من القروض".

وفاء الفتلاوي

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