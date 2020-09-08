الاستخبارات العسكرية تعلن الاطاحة بـ'مروج نشاطات داعش' في القائم

2020/09/08 | 21:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن الاطاحة بـ"مروج نشاطات داعش" في القائم بمحافظة الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بمتابعة دقيقة واستخدام تقنية متطورة وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات الجزيرة، تمكن رجال الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة واستخبارات لواء ٣٠ للفرقة ذاتها من متابعة احدى صفحات المروجين لنشاطات داعش الارهابي من اعتقال مروج نشاطات داعش في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنه "تم القاء القبض عليه في قرية دغيمة بقضاء القائم وتم احالته للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".





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